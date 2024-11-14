Восемь школ, детский сад и техникум Челябинской области попали в спецсписок «Единой России»

В этих учреждениях в 2025 году начнется капремонт

Детсад, восемь школ и техникум Челябинской области включены в список капремонтов на 2025 год, контроль за которыми возьмет «Единая Россия», об этом сообщил временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета партии.

В списке учреждений для капремонта в 2025—2027 годах, переданном в Минпросвещения РФ, больше 4 тысяч объектов, причем за каждым из них закрепят куратора.

Помимо этого, в течение двух лет в Челябинске и Озерске капитально отремонтируют два техникума по народной программе «Новая школа», а также будет построено здание на 1100 мест в Курчатовском районе Челябинска.

Добавим, с 2022 года при поддержке «Единой России» и Минпросвещения обновили 4,5 тысячи зданий школ, 406 из них в этом году. А по программе строительства учреждений ввели в эксплуатацию 1411 школ на 850 тысяч учебных мест.