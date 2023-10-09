Восемь проектов из Челябинской области получили грант президента РФ

Регион получит более 28 млн рублей

26 проектов, придуманных на Урале, получат гранты Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба полпреда президента России по Уральскому федеральному округу.

«Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!»— обратился к победителям полномочный представитель президента Владимир Якушев.

В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнерских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченцах и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции.

От Челябинской области победителями стали 8 проектов:

— художественно-поэтическая композиция «Za нами правда» (Фонд поддержки дополнительного образования);

— «Друзья Танкограда» («ЧТЗ-Уралтрак»);

— II областной фестиваль военно-патриотической песни «Память на века» («Молодежный центр»);

— I открытый республиканский фестиваль-конкурс народно-патриотического творчества «Золотой кубок Башкирии» («Альянс талантов»);

— детский патриотический киножурнал «Белый журавлик» (Фонд «Живые и мертвые»);

— Фестиваль мордовской культуры на Южном Урале (культурный центр «Иненармунь»);

— Фестиваль русского народного искусства «Хоровод круглый год» (общество «Феху»);

— I Открытый всероссийский слет бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои» (Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева).

На реализацию этих проектов выделят 28,2 млн рублей.

От Свердловской области в число победителей вошли 7 проектов, от Тюменской области — 6, от Курганской — 3, также по одному победителю от Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая сумма грантовой поддержки для регионов Уральского федерального округа составит практически 47 млн рублей.