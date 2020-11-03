Восемь предприятий Челябинской области получат 80 миллионов рублей господдержки

Предприятия выбрали на конкурсной основе среди десяти претендентов.

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В Челябинской области восемь участников промышленных кластеров получат господдержку. До конца года в общей сложности предприятиям направят 80 миллионов рублей. Финансы нацелены на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

«Челябинская область — один из очень немногих российских регионов, где после прекращения финансирования кластеров из федерального бюджета создана региональная программа помощи им за счет бюджета областного. А сейчас губернатор Алексей Текслер активно продвигает в правительстве идею возобновления действия 41-го постановления», — сказал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Отметим, что в рамках конкурсного отбора рассмотрели десять заявок на общую сумму 104,85 миллиона рублей. Восемь из них соответствуют всем требованиям нормативных документов и могут претендовать на финансовую поддержку. Это «Легпром», «Магнитогорская обувная фабрика», «ИТеК «ББМВ», «ВТОР-КОМ», «Урал-Полимер», «ПЛАНАР», «Трактор», «НПО «Электромашина».

Средства направят сразу после заключения соглашений, по которым предприятия обязуются сохранить в 2020—2021 годах число сотрудников и уровень их зарплаты не ниже нынешней.

Также в течение 2020—2025 годов они должны организовать в Челябинской области производство новой импортозамещающей или экспортно ориентированной продукции на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.