Восемь новых препаратов пополнили перечень жизненно важных лекарств

В него вошли медикаменты для лечения анемии, туберкулеза и онкологических заболеваний

Правительство Российской Федерации расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), добавив в него восемь новых медикаментов. Соответствующее решение направлено на обеспечение пациентов с тяжелыми заболеваниями доступными и современными лекарственными средствами, сообщает Башинформ.

В список вошли препараты, применяемые для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных новообразований. Среди них — капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.

Все лекарства, включенные в перечень, подлежат государственному регулированию цен, что делает их более доступными для населения. Препараты будут применяться для лечения пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

На сегодняшний день в перечне ЖНВЛП содержится более 800 наименований лекарств, большинство из которых производятся в России. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что в ближайшие пять лет доля отечественных жизненно необходимых препаратов должна достигнуть 90%.