Восемь многоэтажек остались без воды в выходной из‑за аварии на сетях в Челябинске

Для жителей организован подвоз

Сегодня утром, 11 декабря, в Челябинске на улице Доватора произошла коммунальная авария. В результате по улице разлилась вода. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской администрации, в результате ЧП без горячей и холодной воды в выходной день остались восемь многоэтажек.

«Сегодня в районе дома № 17 по улице Доватора произошло повреждение на водоводе диаметром 200 миллиметров. В настоящий момент аварийно-восстановительная бригада занимается устранением. Сейчас течи нет»,— рассказали в мэрии.

Без воды восемь жилых домов остаются с 10:45. С 12:00 организован подвоз питьевой воды.

Время устранения аварии и подачи водоснабжения пока неизвестно.