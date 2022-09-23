Восемь из десяти жителей Челябинской области работают на больничном

Чаще всего это связано с тем, что человек может выполнять трудовые обязанности из дома

Около 80% жителей Челябинской области не берут больничный во время болезни. Таковы результаты опроса южноуральцев в возрасте от 18 до 55 лет, проведенного порталом «Зарплаты.ру».

Чаще всего (37%) южноуральцы не оформляют больничный официально, так как имеют возможность работать из дома.

Многие (20%) не идут на больничный, ссылаясь на производственную необходимость.

Примерно каждый десятый (13%) предпочитает работать во время болезни, так как боится потерять в деньгах.

Совсем не видят необходимости в оформлении листов нетрудоспособности фрилансеры (12%).

А кто-то просто боится, что из-за больничного у него могут возникнуть проблемы с работодателем (9%).

При этом 40% работодателей совсем не против больничных даже при легком течении болезни сотрудника. 37% считают, что решение следует принимать в зависимости от тяжести недуга. И только 23% начальников демонстрируют категоричное недовольство из-за отсутствия подчиненного во время болезни.