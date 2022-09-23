Чаще всего (37%) южноуральцы не оформляют больничный официально, так как имеют возможность работать из дома.
Многие (20%) не идут на больничный, ссылаясь на производственную необходимость.
Примерно каждый десятый (13%) предпочитает работать во время болезни, так как боится потерять в деньгах.
Совсем не видят необходимости в оформлении листов нетрудоспособности фрилансеры (12%).
А кто-то просто боится, что из-за больничного у него могут возникнуть проблемы с работодателем (9%).
При этом 40% работодателей совсем не против больничных даже при легком течении болезни сотрудника. 37% считают, что решение следует принимать в зависимости от тяжести недуга. И только 23% начальников демонстрируют категоричное недовольство из-за отсутствия подчиненного во время болезни.