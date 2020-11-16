Восемь граммов наркотиков изъяли у челябинцев за минувшие выходные

В городских отделах полиции было возбуждено шесть уголовных дел.

Шестеро жителей Челябинска в минувшие выходные были задержаны сотрудниками полиции. У каждого из них были обнаружены наркотические вещества. Всего при себе жители города имели около 8 граммов наркотиков, которые, по их словам, они не планировали продавать.

«По данным фактам в отделах полиции «Ленинский», «Советский», «Центральный» и «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств")», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.