Восемь детских садов и четыре школы построят в Магнитогорске за пять лет

Работы на некоторых объектах уже идут

В ближайшие пять лет в Магнитогорске Челябинской области построят восемь детских садов и четыре школы в рамках нацпроекта «Демография». Об этом 28 марта на заседании Магнитогорского городского собрания депутатов сообщил глава города Сергей Бердников.

По словам мэра, на сегодняшний день уже строят детский сад на 290 мест и школу на 1224 места в 147-м микрорайоне. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах соответственно. Кроме того, уже получено положительное заключение на строительство трех детских садов в микрорайонах № 143, 144 и 150 на 230 мест каждый. В ближайшее время будет получено положительное заключение на строительство школы на 500 мест в поселке Магнитном.

«Если говорить о дальнейшей перспективе, то это строительство четырех детских садов в 149-м микрорайоне, поселках Грин-Парк, Хуторки-2 и Звездный, а также двух школ. Таким образом, на ближайшие пять лет в планах восемь детских садов и четыре школы», — сообщил Сергей Бердников.

В прошлом году в Магнитогорске ввели в эксплуатацию два детских сада: на 290 мест в 147-м микрорайоне и на 230 мест в микрорайоне № 137а. Кроме того, были открыты коррекционные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья в трех детских садах.