Восемь блогеров тестируют туризм в Челябинской области

Агентство международного сотрудничества составило для них специальный маршрут

«Мы составили программу блог-тура, насыщенную разнообразными впечатлениями — от экстремальных до гастрономических. Для нас важно показать подросткам и молодежи, нашим будущим туристам, каким интересным может быть отдых в Челябинской области»,

— сообщила заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.



«Это нереально смотрится. Камера не передает всей красоты, и вид с горы очень напоминает Константинополь. Я, конечно, не путешественник во времени и во времена Восточно-Римской Византии не могу вернуться, однако образ Константинополя у меня сложился, еще когда я сказки в детстве читал»,

— рассказал Георгий Аветисов.



В Челябинскую область пригласили блогеров из разных городов России, чтобы они популяризировали внутренний туризм на Южном Урале. Агентство международного сотрудничества предложило маршрут с экстремальными, гастрономическими и оздоровительными развлечениями. У участников тура по несколько тысяч (а у кого-то и миллион) подписчиков, контент увидят жители всей страны.В команду вошли пять блогеров — финалистов проекта «ТОПблог» и трое блогеров-наставников: это учитель английского из Белгорода Андрей Федотов (900 тысяч подписчиков в «ТикТоке»), комик Сергей Штепс (1,5 миллиона подписчиков в «ТикТоке») и повар-самурай Антон Сурин, известный в Сети под ником Toshayo (2,3 миллиона подписчиков в «ТикТоке»). 29 июля тур стартовал, и блогеры уже успели поделиться своими впечатлениями от поездки.29 июля блогеры отправились на Златоустовский оружейный завод, где для них устроили настоящие испытания. Ребята попробовали разрезать мечом-катаной яблоки, подвешенную бутылку с водой и веревку. Затем начался мастер-класс по кузнечному мастерству: все сделали себе по монетке и сковали сердечки-лайки из стали.Из Златоуста отправились в Сатку. Поднявшись на вершину горы Сопка, Георгий Аветисов из Краснодара заметил, что вид с горы на город напоминает ему Константинополь.

Георгий Аветисов сравнил Сатку с Константинополем

После экскурсии по Сатке блогеры приехали на урочище Пороги и осмотрели здание старейшей гидроэлектростанции. На этом путешествие не закончилось: впереди ждали Айские притесы. Каждый из ребят спрыгнул в пропасть со скал. Комик Сергей Штепс решил прыгнуть «красиво»: с собой он захватил две зажженные дымовые шашки.

Сергей Штепс прыгнул в пропасть с зажженными шашками в руках

30 июля программа не менее насыщенная: поездка в урочище Семибратка на Таганае, мастер-класс по лепке пельменей в Доме купца Смирнова. Еще блогеры должны успеть побывать на острове Веры. Закончится день вечеринкой с DJ Rompasso у реки Ай на Больших притесах.

Андрей Федотов — учитель английского в школе и популярный «ТикТок»-блогер

Последний день путешествия, 31 июля, команда проведет на озере Увильды. Утром состоится мастер-класс по дайвингу, а после блогеров ждут spa-процедуры, которые помогут им восстановиться после насыщенного путешествия.Отметим, что тур организовали в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Основная задача проекта — популяризация туризма в России. Всего в программе путешествий 15 российских регионов, Челябинск стал четвертым в этом списке.