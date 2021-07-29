Воры сняли с колодцев Челябинска более двух сотен чугунных крышек

Мэрия просит горожан сообщать об открытых люках дежурным диспетчерам

Только за первые три месяца 2021 года с колодцев Челябинска пропали более двух сотен металлических крышек. Безобидные, на первый взгляд, кражи могут привести к гибели пешеходов и автомобилистов. Мэрия просит горожан сообщать об опасных местах дежурным диспетчерам.

«Запомните: сетевые организации не снимают крышки с камер и колодцев для замены или проведения ремонта, не установив новые. Если вы увидели людей, которые снимают крышки и просто загружают в легковые или грузовые автомобили, — это кража», — говорится в сообщении мэрии.

При обнаружении открытых люков жителям города необходимо сразу же обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 112 или 263-34-44.

Если вы стали свидетелями хищения крышки люка злоумышленниками, мэрия просит снять кражу на фото или на видео и отправить материалы на WhattsApp и Viber по номеру 8-902-607-56-83.

Власти напоминают: организации, занимающиеся скупкой металлолома, не имеют права принимать такие изделия и обязаны сообщать о попытках сдать чугун в полицию.

Кража люка является уголовным преступлением, за которое можно получить два года лишения свободы (ст. 158 УК РФ).

В мае 2021 года в Челябинске трехлетний ребенок провалился в канализационный люк в сквере у ЮУрГУ. Мальчика спасли отец и прохожие.



А в начале июня при посадке в троллейбус на улице Черкасской оступился мужчина и тоже упал в открытый люк. Пострадавший успел удержаться на локтях, ему помогли выбраться.



В первых числах июля глава Челябинска Наталья Котова поручила проверить все люки в границах города.

