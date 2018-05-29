/ Жителей в центре Челябинска лишили света в окнах и спокойного сна

Горожане рассчитывают на прокурорское реагирование.

Больше 300 жителей Советского района Челябинска обратились с жалобами во всевозможные инстанции, чтобы остановить уплотнительную застройку. Новый дом должен был появиться на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. горожане жалуются, что и без того в тесном месте, возник бетонный забор. Конструкция лишила местных жителей свободного проезда, света в окнах и спокойного сна. Документов, подтверждающих легальность строительства, у застройщика нет. За дело взялся депутат Госдумы Владимир Бурматов. После его запроса внимание на строительство обратили местные власти.

По информации, предоставленной администрацией Челябинска, разрешения на строительство объекта капитального строительства на указанном земельном участке в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации никому из застройщиков, в том числе ООО «Диггер», не выдавалось. В связи с чем администрацией в прокуратуру города направлена информация по факту установления железобетонного ограждения по периметру указанного земельного участка для применения мер прокурорского реагирования. — сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов со своей стороны взял ситуацию на личный контроль. Парламентарий уже имеет опыт содействия жителям, противостоящим уплотнительной застройки на улицах Орджоникидзе, Калинина, Черкасской, в микрорайоне «Парковый — 2».