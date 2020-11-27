Вопросы улучшения бесплатной юридической помощи обсудили Алексей Текслер и Иван Казаков

Губернатор провёл встречу с руководителем Адвокатской палаты Челябинской области.

Вопрос совершенствования бесплатной юридической помощи для жителей Южного Урала сегодня, 27 ноября, рассмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эту, а также другие темы губернатор затронул на встрече с руководителем Адвокатской палаты региона Иваном Казаковым.



Одним из актуальных вопросов повестки стала оплата услуг юристов. Алексей Текслер и Иван Казаков обсудили эту тему. Добавим, что зарплата адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь населению, не увеличивалась с 2012 года.

«Услуги адвокатов, как и любая другая деятельность, которая должна оплачиваться, иногда не по карману обычным жителям. Вопросы возникают разные, порой срочные, поэтому тема оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи крайне важная»,— отметил Алексей Текслер.

Кроме того, была затронута тема предоставления помещений адвокатам, которые бесплатно консультируют население. Такая возможность отсутствует у юристов в некоторых районах области. Алексей Текслер обещал помочь в решении проблемы.