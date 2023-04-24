Вопросы об использовании самокатов включили в экзамены на права всех категорий

Также появились билеты о новой секции под светофором

МВД включило в билеты теоретического экзамена на получение водительских прав вопросы об использовании электросамокатов. Об этом и некоторых других изменениях сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вопросы о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, коснутся экзаменов для получения прав любой категории. Корректировка связана с введенными 1 марта изменениями в Правилах дорожного движения, которые затрагивают использование СИМ.

Изменения в билетах также затронули новую информационную световую секцию в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Такие начали размещать под светофором, в том числе и в Челябинске. Еще одна корректировка коснулась зоны действия знака «Остановка запрещена» в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки.