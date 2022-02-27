Вооруженные силы Украины начали применять запрещенные фосфорные боеприпасы

Пресс-секретарь минобороны подвел итоги 27 февраля

Пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков выступил с очередным брифингом, подводя итоги 27 февраля.

Стало известно, что группировка войск ЛНР при поддержке российских военных стремительно развивает наступление и за сутки продвинулась на 56 километров. Солдаты ДНР тем временем завершают разгром резервов украинской оперативно-тактической группы «Восток».

Отмечается, что в луганском Северодонецке отступление вооруженных сил Украины пытаются остановить украинские националисты.

«Заградотрядами националистов убито четыре офицера вооруженных сил Украины», — сообщил Игорь Конашенков.

Из оккупированных ВСУ луганских территорий прибывают беженцы. В данный момент в столицу республики приехало 300 семей, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем на юге Донецкой области, в Мариуполе, прибывшие из Львова бойцы «Правого Сектора» терроризируют население.

«Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве живого щита», — пояснил Игорь Конашенков.

Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление российских войск в пригородах Киева, начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором. ВСУ используют 122-мм снаряды для гаубиц Д-30 и реактивные снаряды «Градов». Игорь Конашенков напомнил, что данное оружие запрещено третьим протоколом конвенции ООН «О негуманном оружии».