Волонтеры за день отмыли 40 кв. м скал Зюраткуля от надписей вандалов

На обратном пути они собрали мусор вдоль туристических троп

Волонтеры из Челябинска и Екатеринбурга занялись очисткой скал нацпарка «Зюраткуль». С помощью спецраствора 27 волонтеров очистили почти 40 квадратных метров скал от надписей вандалов. Спускаясь с гор, они подобрали мусор вдоль туристических троп и с веток деревьев и кустарников.

«Мы призываем всех, кто ходит в походы по уральским горам, беречь их. Старайтесь быть менее заметными для природы, оставляйте как можно меньше следов своего пребывания. Надписи на скалах — это уже давно немодно», — отметил руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.

Волонтеры благотворительного фонда «Синара» уже три года сотрудничают с Большой уральской тропой. Такая инициатива направлена на развитие туризма и сохранение уникальной природы Уральских гор.