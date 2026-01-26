Волонтеры увезли семь замерзающих магнитогорцев с улиц города

Они патрулируют улицы по ночам

В период аномальных морозов в Магнитогорске активно работают не только официальные службы, но и волонтеры. По собственной инициативе члены поисково-спасательного отряда «Феникс 174» каждую ночь выезжают на патрулирование улиц. Пока городские власти организовали стационарный пункт обогрева у ТРК «Гостиный двор», добровольцы сами ищут тех, кому нужна помощь, сообщает отряд волонтеров.

В период с 21 по 25 января во время ночных рейдов добровольцы помогли семи магнитогорцам. Людей, которые могли получить обморожение, подвозили до дома на теплых машинах. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Как поясняют в отряде, их главные задачи зимой — это быстрое реагирование на происшествия и помощь людям при обморожении, потере ориентации или ухудшении самочувствия. Добровольцы регулярно объезжают зоны повышенного риска: остановки общественного транспорта, центральные улицы, парки и другие публичные места.

Напоминаем, на дорогах региона работают пункты обогрева. Так, на трассе в Миассе от обморожения спасли двух мужчин.