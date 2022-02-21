Волонтеры устроили субботник на озере Кисегач

С берега убрали пять контейнеров мусора

В минувшие выходные на озере Кисегач сотрудники «Объект „Урал“» собрали мусор, который оставили после себя отдыхающие. Субботник прошел в рамках акции «Вода России», сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Я призываю помнить о том, что на природе, где бы и в какую погоду вы ни находились, важно по завершении всех мероприятий не забыть убрать за собой пластиковые бутылки, пакеты, одноразовую посуду и прочее — словом, все то, что может в дальнейшем нанести вред окружающей среде», — говорит министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

С прибрежной территории озера Большой Кисегач убрали 5,5 кубических метра мусора, это пять полных мусорных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. В основном это предметы из пластика и полиэтилена.