Волонтеры СВО Челябинской области объединили усилия и опыт

Южноуральцам, помогающим фронту, рассказали о безопасности и предложили заявляться на гранты

Представители волонтерских организаций встретились в правительстве Челябинской области, чтобы «сверить часы», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». С начала спецоперации они помогают военнослужащим. С тех пор многое изменилось: появились как новые возможности, так и новые опасности.

Заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов подчеркнул, что с началом СВО общество сплотилось, возникли новые социально-культурные проекты и направления волонтерской деятельности. Он отметил значительный рост количества общественных инициатив и высоко оценил вклад волонтеров, назвав их настоящими патриотами и героями нашего времени.

«Отмечу, что губернатор Челябинской области неоднократно заявлял о важности оказания всесторонней помощи участникам боевых действий, а также их родным и близким», — отметил вице-губернатор Роман Воллерт.

Замгубернатора напомнил о конкурсах на предоставление грантов губернатора Челябинской области, направленных на развитие гражданского общества и поддержку социально значимых проектов.





По два-три раза в неделю из Челябинской области уходят гуманитарные конвои на фронт. Точек доставки очень много. На Южном Урале огромное количество неравнодушных людей, которые переживают за бойцов, они ежедневно собирают гуманитарную помощь. Для бойцов, в свою очередь, важно чувствовать поддержку тыла. Об этом говорила заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

Одной из основных тем встречи стал обмен опытом. Маргарита Павлова отметила наличие как крупных, опытных организаций, так и небольших групп, работающих в силу своих возможностей. Она подчеркнула важность обмена наработками, секретами и решениями проблемных вопросов между всеми участниками, добиваясь консолидации усилий.





«СВО закончится нашей победой. Мы это прекрасно чувствуем, мы это знаем. Но значит ли это, что Запад откажется от своих планов? Поэтому основной упор делается на наших детей, на воспитание, на образование. И здесь нам без вас не обойтись никак. Вы нам нужны для общения с молодежью, для разговоров о важном. С детьми нужно честно и откровенно говорить, делиться своими чувствами, своими знаниями», — обратилась к волонтерам Маргарита Павлова.

Вторым важным аспектом встречи стало обучение волонтеров. Участники обсудили возможности получения грантовой поддержки от государства, а также вопросы безопасности при организации и проведении гуманитарных миссий. Советник губернатора Челябинской области Олег Семкин подробно рассказал о мерах безопасности при сборе, погрузке и отправке гумпомощи, учитывая возрастающие риски, связанные с диверсионными группами. В частности, волонтерам рекомендовали с особой осторожностью относиться к подозрительным посылкам и новым, неизвестно откуда появившимся людям.

Представители организаций, занимающихся поддержкой военнослужащих, поделились своими методами работы, рассказали о трудностях и успехах.

Среди участников встречи была Байрамбике Хамитова из Кунашакского района. Ей 86 лет, на СВО женщина потеряла сына. С тех пор она помогает раненым бойцам, уже 16 раз ездила помогать в госпиталь. Сама ездит за рулем. Ее представила всем участникам Маргарита Павлова.





И таких людей, ежедневно помогающих фронту, в зале было немало. Екатерина Черноскутова, представитель общественной организации «ZOV Миасса», доставляет дорогостоящее оборудование (тепловизоры, квадрокоптеры, средства РЭБ и др.) бойцам.





У миасских волонтеров налажены контакты и тесное сотрудничество с подразделениями. В группе «ZOV Миасса» более 4 тысяч человек. На груди Екатерины три медали, все они отмечают ее помощь фронту. В один из визитов в зону боевых действий ей вручили грамоту, подписанную президентом России Владимиром Путиным.

В числе приглашенных был председатель совета челябинского «Боевого братства» Андрей Корыстин. С корреспондентом «Первого областного» он поделился многолетним опытом гуманитарной помощи и работы с ветеранами. В Донбасс с гуманитарной помощью Андрей ездит с 2014 года. Сейчас занимается помощью в реабилитации военнослужащих. Организация работает с волонтерами, ветеранами, участникам СВО предоставляет бесплатную юридическую помощь.





«В челябинском детском саду № 472 у нас открыто первое отделение для детских садов — „Юный друг пограничника“», — рассказал Андрей Корыстин.

Встреча стала важным шагом к укреплению сотрудничества между волонтерскими организациями Челябинской области. Это позволит повысить эффективность помощи бойцам СВО и обеспечить безопасность самих волонтеров. Участники встречи получили ценные знания и контакты, которые помогут им в дальнейшей работе.



