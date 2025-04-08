Волонтеры помогут южноуральцам проголосовать за объекты благоустройства с новым приложением

Принять участие в волонтерской программе может любой гражданин России старше 14 лет

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» станет удобнее. Волонтеры смогут оказывать гражданам помощь в голосовании, используя специальное приложение «Госуслуги Волонтер», сообщает центр компетенций по вопросам городской среды Челябинской области.

Приложение позволит волонтерам оперативно и эффективно помогать жителям ориентироваться среди проектов благоустройства и выбирать наиболее понравившиеся варианты. Добровольцы предоставят подробную информацию о каждом проекте, а затем помогут проголосовать через личный кабинет на «Госуслугах».

Процесс голосования

Регистрация волонтера: необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф и получить одобрение заявки. После этого можно авторизоваться в приложении «Госуслуги Волонтер». Принять участие в волонтерской программе может любой гражданин России старше 14 лет.

Авторизация гражданина: житель входит в свой личный кабинет на «Госуслугах» через собственное устройство или через телефон волонтера.

Выбор проекта: с помощью волонтера гражданин выбирает регион, муниципалитет и проект благоустройства.

Система гарантирует надежную защиту персональных данных, а сессия пользователя автоматически закрывается после голосования.

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартует в конце апреля 2025 года.

Регистрация волонтеров на платформе Добро.рф уже открыта.