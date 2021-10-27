Волонтеры помогут пожилым гражданам на самоизоляции в Челябинской области

Людям старше 60 обеспечат доставку продуктов и товаров первой необходимости

Непривитые жители Челябинской области старше 60 лет уйдут на самоизоляцию с 30 октября. С доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым гражданам помогают волонтерские организации, об этом на брифинге по профилактике коронавируса рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



«Сейчас остро стоит вопрос об обеспечении граждан старше 60 лет предметами первой необходимости. К работе уже подключились волонтерские центры, можно позвонить на горячую линию и оставить заявку, а работники центра доставят необходимые продукты и лекарства»,— рассказала Ирина Гехт.

Волонтерский центр открыт 24 марта 2020 года и продолжает активно работать не только в Челябинске, но и в области.

«У нас не только центр в Челябинске, но и 49 пунктов муниципалитетах, то есть помощь оказывают и в городах области. Не было еще ни одного дня, когда центр не работал»,— поделилась начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Телефон горячей линии волонтерского центра 214-15-13, время работы с 8:00 до 20:00

Также запущена федеральная горячая линия, на которой можно получить консультации по приему врачей использованию QR-кодов, самоизоляции и вакцинации. Связаться с горячей линией можно по телефону 8 800 200 34 11, работает круглосуточно.