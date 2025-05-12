Более 200 тысяч южноуральцев уже отдали свой голос за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активность голосующих во многом объясняется тем, что к сбору голосов подключились волонтеры, сообщает пресс-служба министерства молодежи Челябинской области.
Сделать выбор жителям Челябинской области помогают более 6 200 добровольцев, которые разъясняют жителям возможности и условия участия в голосованиях и способствуют пониманию важности каждого голоса.
«Благодаря их работе города и поселения региона становятся комфортнее для жизни. Всего за три недели волонтерским движением было собрано более 200 тысяч голосов от южноуральцев», — комментирует министр молодежи региона Юрий Болдырев.
Добровольцы работают во всех муниципалитетах области: их можно встретить на улицах, в парках, торговых центрах и социальных учреждениях. С помощью специального мобильного приложения «Госуслуги Волонтер» они демонстрируют жителям презентации проектов и оперативно фиксируют голоса. Отличить волонтеров проекта легко по фирменной экипировке: зеленым футболкам и белым дождевикам.
Присоединиться к команде добровольцев может любой желающий в возрасте от 14 лет на платформе для добрых дел «Добро.РФ».
Добавим, голосование продлится до 12 июня. Жители региона могут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в ближайшие годы, также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».