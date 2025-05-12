Волонтеры помогают жителям Челябинской области выбрать объекты для благоустройства

За три недели добровольцы собрали уже более 200 тысяч голосов от южноуральцев

Более 200 тысяч южноуральцев уже отдали свой голос за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активность голосующих во многом объясняется тем, что к сбору голосов подключились волонтеры, сообщает пресс-служба министерства молодежи Челябинской области.

Сделать выбор жителям Челябинской области помогают более 6 200 добровольцев, которые разъясняют жителям возможности и условия участия в голосованиях и способствуют пониманию важности каждого голоса.

«Благодаря их работе города и поселения региона становятся комфортнее для жизни. Всего за три недели волонтерским движением было собрано более 200 тысяч голосов от южноуральцев», — комментирует министр молодежи региона Юрий Болдырев.

Добровольцы работают во всех муниципалитетах области: их можно встретить на улицах, в парках, торговых центрах и социальных учреждениях. С помощью специального мобильного приложения «Госуслуги Волонтер» они демонстрируют жителям презентации проектов и оперативно фиксируют голоса. Отличить волонтеров проекта легко по фирменной экипировке: зеленым футболкам и белым дождевикам.

Присоединиться к команде добровольцев может любой желающий в возрасте от 14 лет на платформе для добрых дел «Добро.РФ».

Добавим, голосование продлится до 12 июня. Жители региона могут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в ближайшие годы, также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».