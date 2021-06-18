Волонтеры очистили гору Косотур от вандальных надписей

Некоторые автографы были нанесены более 20 лет назад

В Златоусте прошла первая акция по очистке горы Косотур от вандальных надписей. Проект «Здесь больше не будет Васи» некоммерческой организации «Уреньга» стал победителем фонда губернаторских грантов. Еще весной волонтеров познакомили с особенностями очистки скал, а теперь они вернули первозданный вид горе перед Златоустом. Акция будет продолжаться, сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа.

В акции приняли участие более двадцати человек: неравнодушные горожане, волонтеры, местные студенты, сотрудники НКО «Уреньга» и Центра развития туризма. Перед очисткой скал экоактивисты вывезли со склонов Косотура весь мусор.

Одна группа счищала надписи с помощью специальных реагентов и металлических щеток. В труднодоступных местах на высоте работали профессиональные промышленные альпинисты. Граффити, которые не поддаются даже растворителю, счищали шлифовальными машинками. Некоторые автографы были нанесены более 20 лет назад.

«Мы уже участвовали в акции по очистке Косотура от мусора. Решили присоединиться и сегодня. Хотим показать положительный пример подрастающему поколению», — рассказала волонтер Анна Хансафарова.

Участникам удалось убрать почти 70 процентов граффити. Первозданный вид вернули скалам, которые хорошо просматриваются с дороги и первыми встречают туристов.

«Мы наконец-то вышли на финишную прямую. После масштабного курса обучения наших волонтеров работе с реагентами и очистки Косотура от мусора мы приступили к очистке скал», — рассказала директор автономной некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина.

В Центре развития туризма Златоустовского округа запланировано еще пять подобных акций за лето.