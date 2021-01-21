Волонтеры Нагайбакского района вышли на расчистку снега

Школьники помогают пожилым односельчанам

В Нагайбакском районе стартовала областная акция «Подари заботу». Она призывает позаботиться о каждом, кто нуждается в помощи. Школьники села Фершаменуаз решили помочь ветеранам и пожилым очистить дворы и придомовую территорию от снега.

Одним из первых подопечных стал труженик тыла Григорий Маметьев. Ветеран с 11 лет трудился в животноводстве района. За долгую трудовую деятельность он отмечен множеством наград и знаков отличия. Григорий Маметьев имеет звание «Почетный житель Нагайбакского района». О своих регалиях он не любит рассказывать, больше — о том, как нелегок был труд селян в послевоенные годы. Об этом и попросили рассказать ему подростки, которые помогли труженику тыла освободиться от снежных заносов. Ребята дружно расчистили снег около дома Григория Михайловича. Ветеран остался доволен оказанной ему помощью, а школьники отправились с лопатами дальше.

