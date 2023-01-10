Волонтеры из Варны и медики челябинской облбольницы передали донецким бойцам партию медицинских материалов

Но еще больше в батальоне «Лев» обрадовались игрушкам, сделанным детьми из Челябинской области

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Волонтеры Челябинской области продолжают помогать российским военнослужащим и подразделениям Народной милиции донбасских республик. На днях добровольцы из движения «Варненский район — фронту» получили видеописьмо от бойцов донецкого батальона «Лев», в котором ополченцы благодарят за посылки общественников и медиков Челябинской областной клинической больницы.



Как рассказала Первому областному информагентству руководитель движения «Варненский район — фронту» Ирина Аплеева, посылка с теплыми вещами, медикаментами, перевязочными средствами была отправлена на передовую еще в декабре. Сопровождали груз активисты магнитогорской организации ветеранов Афганистана и Чечни. Бойцы «Льва» получили посылку накануне Нового года. Как говорит в видеописьме батальонный медик, благодаря варненцам медсанчасть подразделения полностью укомплектована.

«Мы видим вашу заботу. У нас все получится. С медикаментами все теперь хорошо. Большой привет челябинской клинической больнице. Хорошего пульса, давления, настроения!» — обратился к коллегам военврач.

Его товарищ отмечает, что особенно «Лев» порадовала накануне праздников посылка от детей Челябинской области.

«Там находились игрушки, сделанные своими руками. Цветущего мирного неба детям! Родители, любите их и дарите подарки! Всё будет Россия!» — заявил солдат.

В пресс-службе Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) корреспонденту Первого областного информагентства рассказали, что о сборе помощи бойцам в Варненском районе врачи узнали от одной из коллег, родом как раз с юга региона.

«Мы решили присоединиться. Упор сделали на средства обогрева, перевязочные материалы, средства первой помощи. Закупали балаклавы, носки, перчатки. Кроме того, по предложению главного врача все 2,5 тысячи сотрудников ЧОКБ перевели в пользу волонтеров свой однодневный заработок», — сообщила ИА «Первое областное» пресс-секретарь больницы Наталья Малухина.