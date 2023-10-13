Волонтеры из Озерска подарили поклонный крест подшефной Волновахе

Православный символ теперь установлен на въезде в донецкий город

На въезде в донецкий город Волноваху установлен православный крест — подарок от Челябинской области. Местные жители уверены, что символ веры будет защищать прифронтовой город.



«Крест — подарок ребят из Озерска. Они уже несколько раз привозили сюда гуманитарные грузы, а теперь решили помочь вот таким образом. Сами собрали деньги, изготовили поклонный крест, привезли. Ну а службу при установке креста справили уже местные священники», — рассказал Первому областному информагентству представитель Челябинской области при администрации Волновахи Михаил Подобед.

Напомним, с июня 2022 года Челябинская область взяла шефство над двумя территориями в Донецкой Народной Республике — Волновахой и Ясиноватой. Правительство региона, волонтерские организации и бизнес-структуры не только посылают в подшефные города гуманитарные грузы, но и оказывают помощь специалистами и техникой — восстанавливают разрушенные в ходе боев здания, улицы, объекты инфраструктуры.