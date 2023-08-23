Волонтеры из Миасса отправят бойцам СВО заготовки для домашних супов

Помочь продуктами приглашают всех желающих

В Миассе волонтеры делают сухие заготовки, из которых в полевых условиях можно приготовить полноценные супы. Такие гостинцы отправятся в зону спецоперации. Помочь продуктами приглашают всех неравнодушных, сообщили организаторы акции.

Волонтеры из объединения «Шьем для наших» запустили новую акцию, чтобы накормить бойцов СВО горячей домашней едой. Специальные заготовки делают из свежих овощей с помощью сушилок. В дальнейшем смеси нужно будет просто сварить.

На приготовление заготовок уходит много продуктов.

«Вот высушенная морковь. Здесь не больше 2,5 килограмма. Но на нее ушло около двух мешков сырой моркови. Это колоссальный труд. Мы благодарны нашим волонтерам. Потому что морковь у нас идет во все блюда. Она сохраняет все вкусовые качества и витамины», — поделилась одна из участниц акции.

Желающие могут передать волонтерам морковь, свеклу, картофель, капусту и домашние соленья — капусту и огурцы. Также пригодятся сухари, высушенная зелень: укроп, петрушка, кинза и сельдерей.

Аналогичный сбор проходит в Златоусте. Садоводов там попросили поделиться излишками овощей.

Сухой борщ и лечебные мази для бойцов на передовой готовят волонтеры Варненского района. Ингредиенты приносят селяне в центр гуманитарной помощи.