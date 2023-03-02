Волонтеры «Другой медицины» собирают подарки для бездомных женщин в Челябинске

Рассказываем, куда везти конфеты, шоколад и вещи

Челябинский доктор Женя и помощники объявили сбор подарков для женщин, которые живут на улице. Презенты вручат подопечным проекта «Другая медицина» к 8 Марта.

«Друзья, скоро Международный женский день. Планируем порадовать наших подопечных женщин, ведь каждая из них достойна внимания в этот прекрасный день»,

— обращаются к южноуральцам волонтеры.

В качестве подарка подойдут конфеты, рассыпной чай, шоколад, крем для рук, шампунь для волос, гель для душа, а также другие вещи, которые, на ваш взгляд, могут порадовать обездоленных дам.

Подарки можно привозить по адресу: Челябинск, ул. Марченко, 11б (между 3-м и 4-м подъездом, около входа две таблички: «Другая медицина» и «Российский Красный Крест»).

В будние дни пункт приема открыт с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00.

Если завезти подарок проблематично, можно пожертвовать любую сумму (не забудьте сделать пометку «подарок»).

Подарки принимаются до 7 марта включительно. Раздадут их в четверг, 9-го числа, во время очередного благотворительного выезда.