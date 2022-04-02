Волонтеры акции #МыВместе отправили гуманитарный груз для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

Силами участников акции было собрано около 10 тонн продуктов и товаров

Сегодня, 2 апреля, в рамках акции #МвВместе отправлена первая машина гуманитарной помощи переселенцам из Донецкой и Луганской независимых республик. Центр поддержки добровольчества объединил в этой акции волонтеров Челябинского регионального отделения «Российский Красный крест», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ассоциации волонтеров Южного Урала, а также студентов ЮУрГУ и Челябинского государственного колледжа «Рост».

«С момента, когда мы в конце февраля объявили начало нашей акции #МыВместе, прошел месяц. За это время множество людей поддержало наше начинание. Это обычные, неравнодушные люди, а также нам оказали поддержку организации нашего региона. Отправкой машины с грузом сегодня акция не заканчивается, мы продолжаем сбор необходимого для переселенцев из ДНР и ЛНР»,— сообщила начальник отдела Центра поддержки добровольчества ГБУ «МРЦ» Дарья Булыгина.

В коробках с упакованным грузом находятся продукты питания и товары, в которых сейчас остро нуждаются переселенцы из Донецка и Луганска. Это одежда, средства личной гигиены, средства по уходу за детьми.

Волонтеры, участвующие в акции, понимают значимость данного мероприятия и этого груза для жителей и беженцев из ДНР и ЛНР. Многие из них ранее принимали участие в волонтерских акциях во время пандемии, оказывая помощь нуждающимся на дому или пациентам в больницах. В акции приняли участие и студенты, приехавшие учиться из других стран.

«Я понимаю, что сегодня трудная ситуация в мире. Поэтому я пришел помочь собрать и упаковать в машину груз для тех, кому сейчас тяжело на Донбассе. Я давно работаю волонтером, мне хочется помогать людям»,— рассказал о своем участии в акции Таринду Девинда, студент ЮУрГУ, гражданин Шри-Ланки.

Акция #МыВместе — это общероссийский проект взаимопомощи граждан во время кризисных ситуаций. В рамках проекта идет активная работа волонтерских штабов. На базе четырех профессиональных образовательных организаций Челябинской области открыты центры гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из народных республик Донбасса.

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