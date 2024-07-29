Волонтеров из Челябинской области ждут для помощи в Донбассе

Также необходимы добровольцы с автомобилями

Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви набирает добровольцев для ремонта частных домов нуждающихся людей Донбасса, сообщает Челябинская епархия.



«Пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью сами не могут отремонтировать свое жилье. Им требуется починить крышу, вставить окна, двери, сделать внутреннюю отделку», — говорится в сообщении.

Известный священник и миссионер иерей Павел Островский уже в Мариуполе.

«Сейчас лето, отпуск. Надо проводить не на море, а вот здесь трудиться. Приезжайте, будем рады»,— говорит иерей Павел.

Желающих помочь ждут не только в Мариуполе, но и других городах. Синодальный отдел обеспечит проживание, питание и проезд из Москвы.

«Специальные навыки не обязательны, только желание помочь ближним. Также нужны автоволонтеры — поехать в Донбасс на своей машине. Смена длится 7 дней», — сообщают в епархии.