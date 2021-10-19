Волонтерам Всероссийской переписи населения передали для работы 360 тысяч планшетов

Кампания продлится до 14 ноября

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская перепись населения, цифровым партнером которой выступает «Ростелеком». Компания обеспечивает круглосуточную техническую поддержку всей цифровой инфраструктуры во время проведения переписи и обработки данных. В рамках государственных контрактов с Росстатом компания оснастила переписчиков планшетными компьютерами. 360 тысяч планшетных компьютеров передали волонтерам переписи, сообщает компания провайдера.

В планшетах предоставлены услуги мобильной связи. Планшеты произвели в России, они работают на единственной российской мобильной операционной системе «Аврора». Все планшеты защищены от утечки собранных данных.

«В мобильном приложении переписчика доступен электронный переписной лист для внесения данных, а также удобный картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что значительно сокращает время работы переписчика. Встроенные механизмы проверки вводимой информации на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной инфраструктуре управления в случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены», — пояснили в компании провайдера.

Напомним, в 2021 году впервые можно будет принять участие в переписи дистанционно — на портале госуслуг. В разделе Всероссийской переписи населения на портале госуслуг размещена в доступной форме инструкция, как пройти процедуру в онлайн-формате.