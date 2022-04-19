Волонтер из Миасса примет участие в организации Парада Победы на Красной площади

Екатерина Магнитова оказалась единственной финалисткой из Челябинской области

Жительница Миасса и пресс-секретарь регионального движения «Волонтеры Победы» Екатерина Магнитова стала одним из 100 победителей конкурса «Послы Победы — 2022». Девушка отправится в Москву, чтобы стать соорганизатором главного парада Победы на Красной площади, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

В конкурсе могли принять участие граждане России от 18 до 35 лет, которые в течение года принимали активное участие в добровольческой деятельности. У Екатерины действительно большой опыт участия во множестве акций и памятных мероприятий, таких как «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и других. Кроме того, волонтер нередко представляет Челябинскую область на различных всероссийских и международных форумах.

По мнению самой Екатерины Магнитовой, стать одним из победителей ей помогло то, что она много времени отдает на развитие движения «Волонтеры Победы».

«Сам конкурс мне не показался сложным, сложность была в том, чтобы победить. Жюри выбрало из 2000 заявок всего 100 человек. Шанс совсем небольшой. Я очень счастлива, потому что исполнится моя большая и, как мне раньше казалось, несбыточная мечта»,— поделилась своими эмоциями волонтер.

Все победители конкурса будут приглашены в Москву на мероприятия, проводимые в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 10 мая 2022 года.