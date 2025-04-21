Волна аномального тепла накроет Челябинскую область 22 апреля

Температура воздуха поднимется до +26 градусов

Во вторник, 22 апреля, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная и по-летнему жаркая погода: столбики термометров могут достигнуть +26°C. Аномальное тепло в регион принесут юго-западные потоки. Ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы установятся в пределах от +9 до +11°C. Пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Дневной прогрев составит от +23 до +25°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться в пределах от +6 до +11°C. Местами ожидаются кратковременные дожди. Вероятны грозы. Днем градусники покажут от +21 до +26°C. Преимущественно солнечно, без дождей. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.