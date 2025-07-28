Волк забрал у туристов сумку с продуктами в селе в Челябинской области

Встреча с хищником произошла на территории села Тюлюк

В Катав-Ивановском округе волки стали все чаще заходить на территорию населенных пунктов. Так, с лесным обитателем столкнулись жители и гости села Тюлюк, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам очевидцев, недавно волк неожиданно забрал у группы туристов сумку с продуктами.

Такие случаи вызывают волнения среди населения. В администрации напомнили об основных правилах при встрече с хищником: сохранять спокойствие; не поворачиваться спиной и не бежать, чтобы не спровоцировать животное; медленно отступить назад, сохраняя зрительный контакт.

Обо всех случаях появления диких животных следует сообщать местным властям, чтобы те могли принять необходимые меры для защиты населения.