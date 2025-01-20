Волк вышел мышковать в поле на Зигальге

Судя по следам, охота была успешной

На Зигальге заметили следы волка, который вышел в поле мышковать, об этом рассказали в пресс-службе национального парка.

Этим хищники начинают заниматься, когда им не удается добыть пропитание из своего «основного меню»: лося, кабана или косулю.

«Мышкуют волки точно так же, как лисицы: сначала прислушиваются к писку, а потом прыгают, разбрасывая лапами сугроб и траву, пытаясь поймать грызуна», — говорят специалисты.





«Запись» на снежной странице свидетельствует: скорее всего, охота была удачной. Правда, чтобы насытиться, таких попыток нужно совершить немало. Ведь каждому зверю в день нужно около 4 килограммов мяса.