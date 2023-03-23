Вокзал не для двоих. С чем приходится мириться южноуральцам при поездках на междугородных автобусах

Журналист ИА «Первое областное» описывает состояние и «комфорт» челябинских автовокзалов

«Мне придется ждать своего автобуса еще целых три часа, потому что рейс отменили. А на этих железных скамейках разве столько высидишь? Да и в основном здесь те, кто ездит на прием в областную больницу. Хоть бы какую-то комнату отдыха сделали. Как больным людям, пенсионерам и мамам с детьми находиться в этих условиях?»,

— задает риторический вопрос одна из пассажирок, направляющихся в Усть-Катав.

«Да, этот автовокзал всегда таким был, сколько себя помню. Правда, раньше скамеек на улице не было, приходилось стоять у платформы. Внутри до недавнего времени было просторнее, а сейчас там полно торговли. Посидеть там тоже можно, но на улице и дышится лучше»,

— говорит пассажир.



«Я в первый раз еду отсюда в Екатеринбург, сорвалась поездка на машине. Впечатление от местного автовокзала: оставляет желать лучшего. Я лучше на улице подожду, хотя еще довольно прохладно. Больше, наверное, не поеду на автобусе»,

— кратко отмечает пассажирка, стоящая у платформы.



Прошло почти два года с тех пор, как закрылся автовокзал у дворца спорта «Юность». Автобусы больше не чадят в и без того перегруженном машинами центре города, да и уехать по своему направлению теперь проще. Больше не приходится проделывать путь от одного из въездов в областной центр до центральной части мегаполиса, попутно останавливаясь в других местах. В Челябинске на сегодняшний день действуют сразу четыре станции отправления-прибытия междугородных, пригородных и межрегиональных автобусов, которые, насколько это возможно, максимально приближены к выездам из областного центра. Если с точки зрения логистики порядок наведен, то обстановка, где приходится ждать своего рейса, вызывает вопросы. Корреспондент ИА «Первое областное» ознакомился с условиями на всех челябинских автовокзалах. Его впечатления — в материале.Автостанция возле областной больницы на улице Блюхера, носящая официальное название «Южные ворота», удобна для пассажиров из горнозаводской части Челябинской области. Отсюда рукой подать до трассы М-5 и можно спокойно добраться, например, до Миасса, Златоуста или Сатки (так называемое уфимское направление). Правда, чтобы дойти до посадочных платформ и касс, нужно от остановки пересечь широкую магистраль (успеть необходимо примерно за 40 секунд), а потом пройти мимо шлагбаумов, через которые заезжают и выезжают автобусы. Разметка для пешеходов, конечно, имеется, но людям невысокого роста приходится заглядывать за будку охранника, чтобы ненароком не попасть под колеса.Возле платформ из удобств только классические скамейки из деревянных реек. Вокруг обилие ларьков с продуктами, перекусами и трикотажем, а разворотная площадка обширна для стоянки автобусов. Для покупки билета необходимо пройти вдоль всей платформы, чтобы попасть в зал ожидания и кассы. Насколько обширна разворотная площадка, пропорционально настолько же и тесно внутри: в здании, разделенном на несколько залов, рядками и довольно плотно стоят металлические «вокзальные» кресла, а кое-где стоят потрепанные синие пластмассовые сиденья. Практически все они заняты пассажирами, среди которых видны пациенты областной больницы: их можно идентифицировать по перевязанным частям тела, но, конечно, много и тех, у кого исключительно внутренние «болячки».Женщина рассказала нам, что ее диагноз вынуждает три-четыре раза в месяц ездить на приемы к врачам в областную больницу. Перед каждой такой поездкой приходится морально готовиться к тому, что нужно будет, мягко говоря, терпеть неудобства.В разгар рабочего дня здесь довольно много пассажиров. У кассы стоит очередь из десятка человек, одиноко стоящие терминалы покупки билетов (заплатить можно только по безналу) явно не пользуются популярностью. Отдельный вопрос — поход в туалет. Если нет билета на автобус, то нужно заплатить 25 рублей, а если есть, то вход бесплатный. Но работница, принимающая деньги, не говорит об этом пассажирам, да и какого-то письменного предупреждения об этом нет. «Старожилы», которые часто пользуются междугородными автобусами, знают об этом правиле, а «новичкам» приходится не только тратиться на покупку билета, но и платить за то, чтобы справить нужду.Внутри помещения процветает торговля: можно купить кофе в автомате, приобрести сим-карту и даже попытаться выловить игрушку в автомате специальной лапой, которая в народе называется «хватайка». Создается впечатление, что приоритет отдавался не комфорту пассажиров, а торговцам: они занимают довольно много места в помещениях. Есть возможность относительно недорого перекусить. За выпечку и стакан чая нужно выложить 70–80 рублей. Правда, как признается пассажирка, направляющаяся в Миасс, качество такого перекуса «не очень». Единственное, что она здесь похвалила, так это кассиров.Кто-то из пассажиров предпочитает ждать автобус у платформы, но мест на скамейках, рассказывает одна из пассажирок, иногда не хватает. Особенно это заметно, когда на автостанцию прибывает сразу несколько автобусов. При нынешней погоде еще можно полчаса-час побыть снаружи, но в морозы никто не хочет оставаться на улице, поэтому что происходит внутри здания автовокзала в зимнюю стужу — остается только представлять. Общее впечатление: автостанции нужно расширяться, учитывая то, что рядом находятся взрослая и детская областные больницы, куда направляют пациентов со всего региона.Главным автовокзалом нашего города является «Центральный», который занимает часть здания торгового комплекса «Синегорье», находящегося у железнодорожного вокзала. Отсюда можно уехать в любом из направлений, но удобнее всего отправляться в сторону Троицка, Магнитогорска и других муниципалитетов южной части Челябинской области, поскольку через Меридиан можно сразу выехать на трассу А-310. Разворотная площадка здесь скромнее по размерам, так как междугородные автобусы делят ее с пригородными собратьями и городским транспортом (неподалеку находится конечная остановка). В углу территорию «украшает» большой контейнер для мусора, спрятанный за припаркованными автобусами.В отдельно стоящем здании работает пригородный терминал. Таким образом, были разведены потоки пассажиров междугородных рейсов и тех, кто просто едет за город. Наше внимание больше привлекает «Синегорье», так как там гораздо больше людей. Мужчина с тросточкой ждет свой автобус в Варну уже пару часов, но говорит, что за годы поездок уже привык к такому.Действительно, прямо у входа пассажиров встречает промоутер одной из компаний мобильной связи, предлагает получить некий «подарок». В основной своей массе люди пробегают мимо. Оно и понятно, так как каждый спешит уехать в свою точку назначения, но в будний день здесь наблюдается внушительная очередь. Несмотря на то что окошек для покупки билета достаточно, работает всего пара-тройка кассиров. Более продвинутые пассажиры подходят к терминалам самообслуживания, но таких гораздо меньше, чем тех, кто стоит в очереди. Синие пластмассовые кресла заняты примерно наполовину. Пассажиры говорят, что сидеть на них неудобно: они недостаточно жесткие и гнутся под весом даже человека средней комплекции.«Синегорье» полностью оправдывает свой статус торгового центра. Каждое свободное пространство между рядами кресел занято небольшими павильончиками, где не только можно что-то приобрести, но даже быстро подстричься и отремонтировать телефон. В непосредственной близости с залом ожидания находится лишь одно кафе известного бренда, где подают сэндвичи, но можно поискать и перекус в более привычном формате.Узнали мы и об одном интересном правиле, касающемся местного туалета. Зайти туда стоит те же 25 рублей, а при наличии билета услуга бесплатная, правда, забежать туда с билетом можно минимум за полчаса до отправления автобуса. Видимо, дирекция что-то знает об особенностях организма пассажиров и уверена, что, например, за 15 минут до поездки человек не захочет даже элементарно помыть руки. У стойки, где платят за туалет, тоже не указано, что с билетом проход бесплатный. Зато красуется номер телефона, по которому можно перевести деньги за вход, и написано имя и отчество получателя. За 50 рублей здесь же можно зарядить свой телефон, время не ограничено.Автостанция «Северные ворота» на Свердловском тракте (в районе китайского рынка) будет удобна тем, кто едет в екатеринбургском направлении. Через несколько километров находится участок трассы М-5, ведущий в соседний мегаполис. По мнению пассажиров, этим удобство автовокзала и ограничивается: вывеска с названием видна издалека из-за своих размеров, но внутренняя часть очень скромна в этом плане. Пара рядов металлических и пластмассовых кресел с одной и другой стороны максимально могут «принять» примерно человек двадцать. Работает всего одно окошко кассы из двух, к которому выстроилась очередь. Одинокий терминал самообслуживания пустует, как и в «Южных воротах».Размеры площадки для транспорта впечатляют, но вот идти на посадку придется по ступенькам с разрушенной плиткой, поэтому следует внимательно смотреть под ноги. Ожидают на этих ступеньках и «сюрпризы» в виде продуктов жизнедеятельности животных, если говорить языком науки. Ближе к зданию находятся платформы для отправления междугородных рейсов, а чуть подальше стоят маршрутки, которые едут в поселки и села Сосновского и Аргаяшского районов. Пассажирам маршруток не нужно покупать билет внутри автостанции, поэтому они сразу садятся в транспорт, отдавая деньги за проезд водителю, и тоже предпочитают ждать своего рейса снаружи.Пассажир не будет здесь страдать от голода. На выбор представлены сразу несколько точек питания с приемлемыми ценами. А вот для похода в туалет придется подняться с первого на третий этаж. Правда, и цена за проход более демократичная, чем на предыдущих автовокзалах, — 10 рублей. Женщины, которые едут в Касли, говорят, что «рискнули подождать внутри», а условия ожидания они назвали емкой фразой «такое себе».Чуть больше года назад в Тракторозаводском районе заработала новая автостанция «Восточные ворота», которая находится на улице Бажова. Отсюда можно уехать в курганском направлении и в населенные пункты Красноармейского района. Этот вокзал разительно отличается от своих «собратьев» чистотой и опрятностью. Пассажиры с инвалидностью могут вызвать помощь, чтобы попасть внутрь. Три ряда уже знакомых нам синих кресел, стационарный телефон, по которому можно задать вопросы о расписании и стоимости билетов, терминалы самообслуживания — все это части внутреннего пространства автостанции.Правда, мнения пассажиров об этом месте узнать не удалось: в середине дня здесь не оказалось ни одного человека. Был только вежливый кассир, который подсказал, в какое время можно уехать в курганскую Шумиху. Туалет открыт, что называется, для всех желающих — платить за него не нужно. Через дверь напротив входа попадаем в восточное кафе. Здесь можно как отведать традиционные горячие блюда вроде шурпы и лагмана, так и просто купить с собой выпечку. Полноценный обед, если брать самые недорогие позиции, обойдется примерно в 300–400 рублей.Снаружи мы тоже не увидели ни одного автобуса или маршрутки. Судя по всему, наплыв пассажиров будет ближе к вечеру, когда жители пригорода отправятся домой. В общем, если сравнивать эту станцию с другими челябинским автовокзалами, то здесь есть все условия для комфортного ожидания своего рейса.