Вокруг Челябинска утвердили границы зеленого пояса

В зоне запрещено рубить деревья, размещать отходы и вести стройку

Леса Челябинска, Копейска, Сосновского и Красноармейского районов, памятники природы — Челябинский городской, Каштакский и Ужовский боры стали лесопарковым зеленым поясом вокруг областного центра. Границы зоны определены приказом и.о. начальника главного управления лесами Челябинской области. Документ размещен на портале правовой информации региона.

Площадь территории — 31,74 тыс. га. Теперь в зоне зеленого пояса запрещено проводить сплошную рубку, размещать отходы, токсические и химические препараты, разрабатывать полезные ископаемые, строить капитальные объекты.

Напомним, в августе 2022 года в Заксобрании области утвердили постановление о создании особой лесопарковой зоны вокруг Челябинска с ограниченным режимом природопользования другой хозяйственной деятельности. В перспективе площадь «зеленых легких» Челябинска будет увеличиваться.

В конце прошлого года территорию зеленого пояса утвердили вокруг Магнитогорска. Планируется, что лесоохранные полосы появятся вокруг Миасса и Златоуста.