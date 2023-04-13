Вокальное и хореографическое мастерство показали работники ЧМК на конкурсе талантов

Челябинский металлургический комбинат в рамках празднования своего 80‑летия и 20‑летия Группы «Мечел» провел творческий конкурс среди металлургов

Свои таланты представили работники и ветераны Челябинского металлургического комбината, а также представители челябинского филиала «Уральской кузницы» и компании «Мечел-Энерго». Лучших определило жюри, состоявшее из числа сотрудников комбината, первичной профсоюзной организации предприятия и Дворца культуры ЧМК.

В ходе отборочного этапа жюри определило 10 финалистов. Лауреаты конкурса приняли участие в заключительном гала-концерте — поддержать участников пришли члены их семей и коллеги.





Творческое мастерство оценивалось по нескольким критериям и 10-балльной системе: учитывались оригинальность и мастерство исполнения, костюм, а также артистизм. Конкурсанты представили на суд жюри художественное чтение, ирландские народные танцы, народное и эстрадное исполнение песен. По итогу творческого состязания Елена Юдина получила Гран-при за исполнение народной лирической песни, а на пьедестал почета поднялось трое конкурсантов.





Первое место завоевал Алексей Тимофеев — мужчина покорил женскую половину зала популярной эстрадной композицией. Эдуард Кручинин исполнил для зрителей и жюри песню и аккомпанировал игрой на гитаре. Почетное третье место получила Александра Морозова — девушка подготовила для конкурса народный ирландский танец. Победителям вручили почетные грамоты и денежные призы.





«Для комбината стало доброй традицией в юбилейный год приглашать сотрудников на сцену и давать возможность продемонстрировать свои творческие таланты. Каждый раз мы убеждаемся, что наши сотрудники хороши не только в работе. Победители конкурса выступят со своими номерами на концерте, посвященном 80-летию предприятия»,— рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.