Челябинская образцовая студия эстрадного вокала «Тутти» в День России, 12 июня, выступит в Москве. Почетное право спеть на Красной площади коллектив заслужил, войдя в десятку финалистов всероссийской «Битвы хоров». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минобра.
«В составе хора 18 вокалисток, большинство из которых занимаются в образцовой студии эстрадного вокала «Тутти» детского дома культуры «Ровесник» более восьми лет. У девушек большой опыт выступлений. Попасть на один из крупнейших конкурсов страны — «Битву хоров» — для них было заветной мечтой», — рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области.
Всероссийская «Битва хоров», в которой принимали участие 1500 коллективов, прошла в рамках фестиваля детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ. По результатам первого этапа коллектив «Тутти» Елены Карабешкиной в числе лучших полуфиналистов выступил с джазовой композицией.
Челябинки, как отметили в Минобре, не только пели, но и играли на инструментах — звучали саксофоны, флейты, укулеле, — а по итогам выступления вошли в десятку лучших в стране.
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