Вокалист из Магнитогорска принял участие в шоу «Ну‑ка, все вместе»

Пройти в финал артисту не удалось

Артист из Магнитогорска Занбек Кульбатыров выступил в шоу «Ну-ка, все вместе» на федеральном канале. Вокалист исполнил песню «Луна» из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» на французском языке, чем покорил не только членов жюри, но и ведущих проекта, передает ИА «Первое областное».

Занбек Кульбатыров рассказал, что окончил Магнитогорскую государственную консерваторию по классу трубы, после учебы работал в Магнитогорском театре оперы и балета. Несколько лет назад решил стать вокалистом и сейчас поет в Магнитогорском концертном объединении.

Участников шоу оценивают 100 членов жюри. После того как Занбек исполнил песню на оригинальном языке, зал взорвался аплодисментами. В результате исполнитель получил 90 голосов из 100 возможных.

Но пройти в финальную часть проекта магнитогорцу не удалось — не хватило баллов.

Ранее на экране телевидения можно было увидеть 13-летнюю школьницу из Челябинска. Дарья Тришина приняла участие в шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Девочка успешно преодолела несколько туров, но не смогла пройти в финал программы и получить денежный приз.