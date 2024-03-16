Воины-интернационалисты и герои СВО активно голосуют в Челябинской области

Также к избирательным урнам идут матери и жены бойцов

Во всех концах Челябинской области на избирательныъх участках можно увидеть людей в военной форме — ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, других горячих точках, а также новые герои специальной военной операции идут, чтобы сделать выбор, который определит будущее России как свободной, сильной и независимой страны.

Так, Герой России из Златоуста Сергей Зяблов уже отдал свой голос и обозначил свою гражданскую позицию:

«Каждый должен сделать этот выбор для будущего своей страны, которая и так красивая, а будет еще лучше».

В Миассе на избирательный участок во Дворце автомобилестроителей пришли участники спецоперации, боевые братья из ЧВК «Вагнер» — у всех медали за отвагу, награды за освобождение Бахмута, который теперь стал Артемовском. Один из них, Евгений Барабуля, после восстановления после ранения работает на автозаводе «Урал». Говорит, что сомнений в выборе у него нет. Сегодня он голосовал за окончательную победу:

«Всю жизнь любил свою родину, за нее очень переживал. Поэтому пришел проголосовать. Собрались ветеранами».

На избирательный участок Евгений пришел вместе с земляками-сослуживцами. Некоторые из них сейчас находятся в отпуске. А после — вновь отправятся «за ленточку».

«В эти три дня мы не просто голосуем за президента России. Мы голосуем за тех ребят, кто отдал жизнь за Родину, за тех мирных жителей новых регионов и Белгородской области, погибших из-за подлых обстрелов неофашистов. Это наша страна, и это наш выбор. И мы выбираем будущее без нацистов, уже не раз битых нашими дедами и прадедами», — сказал журналистам «Горняцкой правды» коркинский участник СВО Антон Яковлев.

Три сына жительницы Карабаша Ольги Кошурниковой защищают интересы нашей страны на специальной военной операции. Женщина уверена, что в это непростое для страны время выбор каждого из нас может стать судьбоносным.

«Я считаю, что сегодня большинство людей хотят, чтобы наша страна продолжала развиваться, а для это нам нужен сильный и решительный президент. Выбирая президента России, мы выбираем дальнейший путь нашей страны, голосуем за свое будущее и за будущее наших детей. Я свой выбор сделала давно и сегодня исполнила свой гражданский долг, отдала свой голос на выборах президента. Я полностью доверяю кандидату, за которого проголосовала, и уверена в правильности своего выбора. Сейчас три моих сына защищают интересы нашей страны на специальной военной операции. Я горжусь своими сыновьями и очень жду их домой живыми после победы. И в это непростое для страны время выбор каждого из нас может стать судьбоносным. Поэтому каждый человек обязан принять участие в выборах президента, сделать выбор осознанно и ответственно», — рассказала газете «Карабашский рабочий» Ольга Кошурникова.