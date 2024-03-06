Военврач рассказала челябинцам, за что получила медаль «За отвагу»

Военный хирург Мария Мирошниченко: «Внешность обманчива»

Какая она хрупкая и воздушная — это первая мысль, когда видишь Марию Мирошниченко. А потом видишь на кителе планку, говорящую о ранении, медаль «За отвагу»... И в голове происходит настоящий диссонанс: неужели эта тоненькая девчонка действительно вытаскивала с поля боя раненых мужиков? Да, вытаскивала. Спасала. Прямо под обстрелом...





Сегодня в челябинском Штабе общественной поддержки лейтенант медицинской службы, ординатор хирургического отделения 165-го отдельного медицинского батальона 4‑й гвардейской танковой дивизии Мария Мирошниченко рассказала, как она оказалась в армии и за что получила награду Минобороны.

«В детстве мне очень понравилась „Повесть о настоящем человеке“ Бориса Полевого — об Алексее Маресьеве. Очень вдохновило, что человека вытащили и буквально вернули к жизни после того, как он потерял обе ноги. Он по новой учился ходить, танцевать и проводить боевые выходы... Я решила стать врачом, но об армии не думала. После окончания медакадемии поступила в Москву, в Центр имени Бакулева, на кардиохирурга и в первый год обучения подрабатывала медсестрой в отделении кардиореанимации новорожденных и работала секретарем у Лео Бокерии. После ординатуры не нашла своего места именно в хирургии на гражданке. Чаще всего слышала, мол, какой кардиохирург — вы же девочка!» — рассказывает Мария Мирошниченко.

Тогда она пошла терапевтом в Московское общевойсковое командное училище и одновременно терапевтом в гражданскую поликлинику в столице.

«Это 50—60 человек на приеме каждый день, каждого надо выслушать, осмотреть-заполнить. Как раз было окончание ковида... Поняла, что терапия — это все-таки не мое, в отличие от кардиохирургии, когда ты держишь сердце на ладошке, а потом люди, которые были на грани смерти, выздоравливают и благодарят — ни с чем не сравнимое чувство... Поэтому я все-таки решила перейти в хирургию, но уже надев погоны», — говорит военврач Мирошниченко.

В армию она пошла в августе 2021-го, а в феврале 2022-го у нее состоялся первый полевой выход, на учения в Воронежской области.

«Затем перебазировались в Белгородскую и были в числе первых, кто отправился в зону специальной военной операции. На тот момент осознания, где ты и что с тобой происходит, особо не было, потому что кажется, что все это не с тобой и не на самом деле», — признается девушка.





Рассказала она и об обстоятельствах своего подвига, за который позже получила медаль «За отвагу». Впрочем, там, в моменте, мысли были только о том, что надо спасать.

«Мы, я и мой фельдшер Екатерина Иванова, были на линии боевого столкновения, сопровождали девять человек раненых. Ну, понятно, разговаривали, пытались приободрить бойцов, и как раз на словах „Да ладно, согласно Женевской конвенции, медиков не трогают“ начался обстрел и второй снаряд прилетел прямо по нам, ударил прямо по красному кресту и буквально прошил машину насквозь. Мы с фельдшером тоже были ранены, но под непрекращающимся огнем оказывали помощь бойцам, которым это было необходимо. Делали свою работу. Помню, что внутри была только одна мысль: „Сейчас может что-то прилететь по тебе, ну ладно — прилетит и прилетит“ — не было ни эмоций, ни страха. Осознание того, где ты побывал и что с тобой произошло, пришло позже, в госпитале...»





Кстати, после ранения Мария снова услышала вот это удивленное: «Ну, вы же девочка!».

«На аэродроме, на сортировке, раненых мальчиков распределяют по госпиталям в зависимости от тяжести ранений, а мы с моим фельдшером сидим, на нас никто не обращает внимания. В какой-то момент Екатерина не выдержала: мол, мы же тоже раненые! И все эти полковники не могли поверить, что мы тут — „мы же девочки!“»

Долго разлеживаться в госпитале Мария не смогла.

«Через неделю начала докучать лечащему врачу, он не выдержал и сказал: „Звони своим, пусть везут тебе хирургический костюм.“ — И я вместе со всеми принимала раненых, помогала в операционной. Утром откапаешься — и идешь помогаешь».

Она рассказала также, как сильно ждут бойцы писем и открыток и поздравила жительниц Челябинской области с наступающим 8 Марта.

«Эти письма от детей — это опора и поддержка бойцов на передовой. Для них это очень важно, поверьте, очень ценно и дорого — пара строчек и рисунок от третьеклассника. Бойцы их хранят, а если кому-то не досталось письма — эти сильные мужчины даже плачут...»





«Дорогие девушки, мамы, жены, сестры, дочери! Желаю вам терпения, здоровья и неиссякаемой любви к вашим мужчинам, которых вы ждете. Они вернутся с победой, иначе быть не может. Они действительно там ощущают вашу поддержку, они знают, что они там не зря».