Военный из Челябинской области рассказал, почему выбрал службу по контракту

В части старшего сержанта называют образцовым военнослужащим

Александр — уроженец села Тюбеляс Усть-Катавского городского округа. Уже десять лет он служит заместителем командира взвода РХБЗ в одной из частей 12-го Главного управления МО РФ в Челябинской области. По словам военного, он решил связать свою жизнь с армией после срочной службы в ВДВ. Об этом сообщает сайт правительства Челябинской области.

Александра называют образцовым военнослужащим 12-го Главного управления. Он отличается умением грамотно сочетать требовательность и проявление заботы о личном составе. Постоянно совершенствует навыки и умения. В 2021 году на Всеармейском конкурсе среди лучших расчетов специальной обработки Войск радиационной, химической и биологической защиты «Специальный район» команда Александра заняла второе место.

О себе Александр рассказывает, что вырос в семье простых рабочих, окончил с отличием среднюю школу, после чего получил образование сварщика.

«Но это все было не то, чего я хотел от жизни. В 2012 году я поступил на службу по призыву в Воздушно-десантные войска. Во время прохождения службы я твердо для себя решил, что хочу связать свою судьбу с Вооруженными силами и пойти на военную службу по контракту. После окончания службы по призыву я узнал о 12-м Главном управлении. Я связался с представителями, прошел первичные мероприятия отбора и поступил на военную службу по контракту в войсковую часть Челябинской области, вблизи дома», — рассказал Александр.

Старший сержант награжден медалями «За воинскую доблесть» I степени и «Участник военной операции в Сирии», является председателем совета сержантов воинской части. Неоднократно командование поощряло его за успехи в службе, проявленную разумную инициативу при выполнении поставленных задач.