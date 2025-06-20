Военный из Челябинской области 22 июня вспоминает погибших защитников Отечества

Красноармейский район присоединится к минуте молчания в День памяти и скорби

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, по всей России будет объявлена минута молчания. Жители Красноармейского района Челябинской области ответят на этот призыв, почтив память тысяч земляков, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Более трех тысяч уроженцев района погибли на фронтах Второй мировой войны — рана эта, по словам начальника связи войсковой части, старшего прапорщика Дмитрия Малявина остается незаживающей.

Дмитрий Малявин призывает всех жителей Челябинской области 22 июня в 14:15 по местному времени почтить память павших героев минутой молчания.

«Вспомним тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу, своих близких, погибших в сражениях с фашизмом, а также тех, кто самоотверженно трудился в тылу ради Великой Победы», — обращается он к жителям.

Дань памяти Дмитрий Малявин предлагает отдать не только героям Великой Отечественной войны, но и всем, кто защищал интересы России в афганской и чеченских войнах, а также отважным участникам специальной военной операции, павшим в борьбе с возрождающимся нацизмом.

«Память о героях жива, пока мы помним их подвиги», — заключает Дмитрий Малявин.

Минута молчания станет символом уважения и благодарности всем, кто отдал свою жизнь за будущее нашей страны.