Военнослужащий из Челябинска с позывным «Турист» нашел на улице города щенка, туда его отправили бывшие хозяева. Четвероногий помощник вместе с новым хозяином отправится на СВО, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
В исполкоме отметили, что собака приняла активное участие в упаковке гуманитарной помощи и покорила всех своей харизмой. Кличку щенку предлагают выбрать южноуральцам.
Напомним, что телезрители ОТВ за один день собрали более полумиллиона рублей в поддержку бойцов СВО. Ежемесячно телемарафоны проходят совместно с Народным фронтом.
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