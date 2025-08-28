Военный фельдшер из Чебаркуля поделился алгоритмом оказания помощи раненым

От быстроты действий фронтовых медиков зависят жизни бойцов



День военного медика отмечают 28 августа. Это те люди, которые оказывают первую помощь на поле боя в самых экстремальных условиях. От их быстрой реакции и взвешенных решений порой зависят жизни бойцов.

Евгений — фельдшер военной комендатуры в Чебаркуле. Желание стать медиком у него появилось в детстве. Отец Евгения — военнослужащий. И он также решил связать свою жизнь не с обычной медициной, а с военной. Он еще не был в горячих точках, но, если такая необходимость возникнет, не задумываясь, отправится туда.

«Ни за что не откажусь оказать помощь на поле боя бойцам», — твердо говорит Евгений.

У военного медика большая ответственность не только перед собой, но и перед бойцами, которым он спасает жизни.





Поэтому необходима морально-психологическая подготовка, высокая профессиональная квалификация, умение быстро принимать решения в стрессовых ситуациях и работать в экстремальных условиях.

«Нужен холодный разум. Самое главное — знания. Подготовка, боевая подготовка. Соответственно, военно-медицинская подготовка в моем случае. Нужно тренировать все навыки оказания первой помощи до автоматизма. В условиях повышенной стрессовой ситуации ум и тело будут просто действовать на автомате. Тактическая медицина — это еще про скорость действий», — делится подробностями он.

Евгений обучался тактической медицине на базе военно-медицинской академии.





«У нас проводили занятия медики, которые непосредственно участвовали в специальной военной операции, которые оказывали помощь раненым. И да, именно там нам создавали стрессовые ситуации, в которых мы оказывали помощь самим себе и друг другу. Самое главное — это скорость, потому что больше всего потерь на поле боя происходит как раз таки из-за кровотечений. Соответственно, самое быстрое, что можно сделать, — правильно и быстро наложить жгут для сохранения жизни пострадавшим и раненым», — говорит Евгений.

Теперь все полученные знания тактической медицины Евгений передает военнослужащим для того, чтобы они в стрессовых ситуациях могли спасти жизнь себе и товарищам.

Например, он учит применять специально разработанный алгоритм оказания первой помощи в экстремальных условиях «КУЛАК-БАРИН», где на каждую букву в этой аббревиатуре приходится какое-то определенное действие.





Специально для читателей 1obl.ru военный медик поделился этим алгоритмом.

К — Кровотечение: первая помощь при массивном кровотечении, установка турникета.

У — Устранение препятствий дыханию: обеспечение проходимости дыхательных путей.

Л — Проверяем легкие. Лечение пневмоторакса: помощь при ранениях грудной клетки, установка декомпрессионной иглы.

А — Алгоритм сердечно-легочной реанимации, борьба с гипотермией.

К — Колотун, контроль гипотермии: предотвращение переохлаждения с помощью спасательных одеял и грелок.

Б — Борьба с шоком (травматическим, геморрагическим), инфузионная терапия.

А — Алгоритм обезболивания.

Р — Рамки поражения: первичный осмотр и обработка ран, выявление дополнительных повреждений.

И — Иммобилизация: фиксация поврежденных конечностей и позвоночника.

Н — Наложение повязок и транспортировка: обработка ран и подготовка к эвакуации.

Роль военных медиков в армии невозможно переоценить, ведь именно они становятся первой линией защиты для своих товарищей в самых критических ситуациях. За каждым успешным спасением стоит тяжелая работа, тренировки и готовность действовать в условиях стресса.