День военного медика отмечают 28 августа. Это те люди, которые оказывают первую помощь на поле боя в самых экстремальных условиях. От их быстрой реакции и взвешенных решений порой зависят жизни бойцов.
Евгений — фельдшер военной комендатуры в Чебаркуле. Желание стать медиком у него появилось в детстве. Отец Евгения — военнослужащий. И он также решил связать свою жизнь не с обычной медициной, а с военной. Он еще не был в горячих точках, но, если такая необходимость возникнет, не задумываясь, отправится туда.
«Ни за что не откажусь оказать помощь на поле боя бойцам», — твердо говорит Евгений.
У военного медика большая ответственность не только перед собой, но и перед бойцами, которым он спасает жизни.
Поэтому необходима морально-психологическая подготовка, высокая профессиональная квалификация, умение быстро принимать решения в стрессовых ситуациях и работать в экстремальных условиях.
«Нужен холодный разум. Самое главное — знания. Подготовка, боевая подготовка. Соответственно, военно-медицинская подготовка в моем случае. Нужно тренировать все навыки оказания первой помощи до автоматизма. В условиях повышенной стрессовой ситуации ум и тело будут просто действовать на автомате. Тактическая медицина — это еще про скорость действий», — делится подробностями он.
Евгений обучался тактической медицине на базе военно-медицинской академии.
«У нас проводили занятия медики, которые непосредственно участвовали в специальной военной операции, которые оказывали помощь раненым. И да, именно там нам создавали стрессовые ситуации, в которых мы оказывали помощь самим себе и друг другу. Самое главное — это скорость, потому что больше всего потерь на поле боя происходит как раз таки из-за кровотечений. Соответственно, самое быстрое, что можно сделать, — правильно и быстро наложить жгут для сохранения жизни пострадавшим и раненым», — говорит Евгений.
Теперь все полученные знания тактической медицины Евгений передает военнослужащим для того, чтобы они в стрессовых ситуациях могли спасти жизнь себе и товарищам.
Например, он учит применять специально разработанный алгоритм оказания первой помощи в экстремальных условиях «КУЛАК-БАРИН», где на каждую букву в этой аббревиатуре приходится какое-то определенное действие.
Специально для читателей 1obl.ru военный медик поделился этим алгоритмом.
К — Кровотечение: первая помощь при массивном кровотечении, установка турникета.
У — Устранение препятствий дыханию: обеспечение проходимости дыхательных путей.
Л — Проверяем легкие. Лечение пневмоторакса: помощь при ранениях грудной клетки, установка декомпрессионной иглы.
А — Алгоритм сердечно-легочной реанимации, борьба с гипотермией.
К — Колотун, контроль гипотермии: предотвращение переохлаждения с помощью спасательных одеял и грелок.
Б — Борьба с шоком (травматическим, геморрагическим), инфузионная терапия.
А — Алгоритм обезболивания.
Р — Рамки поражения: первичный осмотр и обработка ран, выявление дополнительных повреждений.
И — Иммобилизация: фиксация поврежденных конечностей и позвоночника.
Н — Наложение повязок и транспортировка: обработка ран и подготовка к эвакуации.
Роль военных медиков в армии невозможно переоценить, ведь именно они становятся первой линией защиты для своих товарищей в самых критических ситуациях. За каждым успешным спасением стоит тяжелая работа, тренировки и готовность действовать в условиях стресса.