Военные рассказали челябинцам, сколько платят в резерве Генштаба

В именные батальоны Челябинской области идут бойцы 35+

В Челябинской области продолжается формирование именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал», военнослужащие которых после боевого слаживания примут участие в специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Кто может подписать контракт с Минобороны, сколько платят добровольцам и чем они обеспечены, узнало Первое областное информагентство.

Как ранее рассказывало Первое областное, с начала лета в Челябинской области идет формирование двух именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». Все добровольцы заключили контракт с Минобороны России на период специальной военной операции на Украине и по окончании боевого слаживания отправятся в зону СВО. Сейчас прошедшие отбор военнослужащие «Южноуральца» проходят тактическую подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области.

По словам первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака, «Южноуралец» по планам должен насчитывать 253 человека, батальон войдет в резерв Генерального штаба ВС РФ. Второй батальон будет входить в состав резерва командующего СВО, в него планируется набрать 261 контрактника.

«Комплектование идет полным ходом. Желающих предостаточно, но имеет место серьезный отсев. Большая часть „Южноуральца“ уже находится в Мулино на боевом слаживании, новые люди отправляются туда же по мере готовности групп», — рассказал на посвященной именным батальонам пресс-конференции Владимир Гусак.

Необходимые требования к будущим контрактникам: отличное здоровье, срочная служба в биографии, отсутствие судимости. Последние изменения в федеральном законодательстве позволяют набирать людей в возрасте до 60 лет.





«Но ко всем кандидатам старше 50, конечно, индивидуальный подход! В среднем и идут серьезные, опытные мужчины после 35 лет», — уточнил начальник отдела мобилизации военного комиссариата Челябинской области Кирилл Солодовник.

Врио начальника пункта отбора граждан по контракту Евгений Сорокин подтверждает — имеет значение и военно-учетная специальность (ВУС). «Южноуралец» формируется как батальон связи, поэтому туда в первую очередь имеют шанс попасть радисты, электронщики, конечно — водители. При отборе в «Южный Урал» отдают предпочтение специалистам из сухопутных войск, например танкистам или разведчикам. Но на пункте отбора рассматривают в принципе всех желающих: ведь помимо комплектования двух батальонов продолжается набор граждан на обычную контрактную службу.

Само слово «контрактник» подразумевает, что парни, пошедшие в армию, будут получать за службу деньги. Кирилл Солодовник подтверждает: воинская служба по контракту — это вполне высокооплачиваемая работа. Низшая планка, у рядового на низовой должности, — 28 тысяч рублей в месяц. Далее следуют надбавки за должность, ВУС, звание. А в зоне боевых действий боец-контрактник зарабатывает от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

По словам полковника Кирилла Солодовника, бойцы именных батальонов на время действия контракта имеют право на все положенные федеральные выплаты, президентские меры соцподдержки, страховку и так далее.

Но, напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение дополнительно поддержать бойцов «Южноуральца» и «Южного Урала». ИА «Первое областное» сообщало, что депутаты ЗСО поддержали предложение главы региона и утвердили законопроект о выплате из расчета 2000 рублей в сутки бойцам именных батальонов на период боевого слаживания.

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина объяснила порядок выплат этой губернаторской меры соцподдержки.

«Выплата от губернатора полагается со дня заключения контракта и до официального окончания периода боевого слаживания. То есть бойцы, заключившие контракт раньше, получат больше денег. С документами вопросов нет, мы получаем все копии бумаг из военкомата. После завершения учебы в течение недели, а может, и быстрее, все добровольцы получат эти деньги. По закону же подобные выплаты должны приходить до 10 числа следующего месяца», — рассказала Любовь Истомина.

Кирилл Солодовник уточнил, что если в случае кадрового батальона период боевого слаживания — около двух недель, то на учебу именных частей уйдет не менее четырех. Действительно, первые бойцы «Южноуральца» отправились под Нижний Новгород в середине июля.