Военнослужащие военной комендатуры Челябинска провели урок мужества для юнармейцев. Встреча, приуроченная ко Дню народного единства, состоялась на базе подразделения, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе урока военнослужащие поздравили школьников с наступающим праздником и затем рассказали о самой памятной дате: напомнили юнармейцам истории подвигов Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, поговорили с детьми о значении слов «героизм», «мужество», «честь» и «доблесть».
После мероприятия военные полицейские провели экскурсию по комендатуре, рассказали об особенностях службы в подразделении и продемонстрировали специальные средства и экипировку военнослужащих.
Автор: Ольга Бороденок.