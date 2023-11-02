Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев в Челябинске

Встреча была приурочена ко Дню народного единства

Военнослужащие военной комендатуры Челябинска провели урок мужества для юнармейцев. Встреча, приуроченная ко Дню народного единства, состоялась на базе подразделения, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе урока военнослужащие поздравили школьников с наступающим праздником и затем рассказали о самой памятной дате: напомнили юнармейцам истории подвигов Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, поговорили с детьми о значении слов «героизм», «мужество», «честь» и «доблесть».

После мероприятия военные полицейские провели экскурсию по комендатуре, рассказали об особенностях службы в подразделении и продемонстрировали специальные средства и экипировку военнослужащих.

Автор: Ольга Бороденок.