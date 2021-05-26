Военные памятники Челябинска и Магнитогорска появятся на почтовых марках

Южноуральцам предлагают проголосовать за объекты, которые будут изображены на марках серии «Города трудовой доблести»

25 мая стартовало онлайн-голосование по выбору памятников, которые окажутся на почтовых марках серии «Города трудовой доблести», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Южноуральцы могут выбрать из трех челябинских и двух магнитогорских памятников.



По данным пресс-службы реготделения ЕР, серия марок «Города трудовой доблести» будет выпущена уже в июне — июле по инициативе партии. В числе городов — участников проекта — Челябинск и Магнитогорск, которым это звание было присвоено в 2020 году. Онлайн-голосование по выбору объектов проходит 25—30 мая в сообществах «ВКонтакте» «Наш Челябинск» и «Магнитогорск ОнЛайн».

«Выпуск марок серии „Города трудовой доблести“ и народное голосование за объекты, которые на этих марках появятся, — это хорошая, красивая идея. Мне кажется, именно такие проекты отлично работают для сохранения исторической памяти. Язык искусства, скульптуры не оставляет никого равнодушным к подвигу нашего народа, огромной цене, которая была заплачена за мир и Победу. Мне очень нравится, что я и мои земляки сможем лично поучаствовать в выборе мемориалов, которые станут символом трудовой доблести челябинцев и магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировал инициативу директор мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», региональный координатор проекта «Историческая память» Денис Кузнецов.

Памятники для голосования определены оргкомитетом «Победа». В числе челябинских достопримечательностей — памятник штурманам на въезде в высшее военное авиационное училище (ЧВВАУШ), выполненный в виде первого советского реактивного бомбардировщика Ил-28. Кроме того — памятник бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса, установленный на Аллее Славы, на месте, где танкисты, отправляясь на фронт, принимали наказы земляков и клялись выполнить их. Третий вариант — памятник «Скорбящие матери» на кладбище Лесное, входящий в мемориальный комплекс «Память».

Из видов Магнитогорска — знаменитый монумент «Тыл — фронту» в центре города и памятник «Металлург» на Привокзальной площади.