Военные моряки отмечают свой профессиональный праздник

История морского флота насчитывает свыше 300 лет

В последнее воскресенье июля традиционно отмечается День Военно-Морского Флота России (ВМФ). Челябинская область хотя и находится географически далеко от морей, но этот праздник отмечает с гордостью.

«Южный Урал вносит большой вклад в укрепление военной мощи страны. Наши предприятия производят высокотехнологичное оборудование и вооружение для кораблей ВМФ, а наши ученые, конструкторы, инженеры непрерывно трудятся над тем, чтобы российский флот оставался сильным и современным»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Особую благодарность глава региона выразил мужественным и отважным южноуральцам, которые несут сейчас боевую вахту, а также экипажам подшефных кораблей. Алексей Текслер добавил, что регион гордится ими и всегда поддерживает.

В профессиональный праздник губернатор пожелал морякам, ветеранам Военно-морского флота и всем причастным к его развитию крепкого здоровья и скорейшей победы.

Официально праздник был установлен в 2006 году, но ежегодно чествовать флот начали еще при Петре I. 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте, и царь велел ежегодно отмечать это событие торжественным молебном и фейерверками. С середины XIX века к этим мероприятиям добавились парады кораблей. Но с Октябрьской революцией традиция прервалась. После нее и дата, и название праздника менялись несколько раз.

В наши дни День ВМФ отмечается масштабно. Начинается он с торжественного построения личного состава флотских частей и подъема на кораблях Андреевского и сигнальных флагов. Военные парады проходят в местах базирования флотов. Отличившимся военнослужащим вручают награды.