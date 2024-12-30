Военнослужащий из Челябинской области вернулся из украинского плена

Это многодетный отец

Сегодня, 30 декабря, 150 российских военнослужащих вернулись из плена с подконтрольной Киеву территории. Среди них и многодетный отец из Пласта. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

«Уходящий год завершается прекрасными новостями: в результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой»,— написала Юлия Сударенко.

Также она поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, которая лично принимала участие в обмене и сделала многое для того, чтобы он состоялся.